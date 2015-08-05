​Российские таможенники задержали контрабандный Т-34

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Средний танк Т-34-85 1945 года выпуска пытались нелегально вывезти из России в Казахстан.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, машину обнаружили на платформе железнодорожного состава в пограничном пункте "Карталы".

"Танк, перемещаемый транзитом по территории России, был обнаружен пограничным нарядом при досмотре железнодорожного состава, направляющегося через российско-казахстанскую границу", - говорится в сообщении управления ФСБ по Челябинской области.

Оружие машины было выведено из строя. По оценкам экспертов, рыночная цена танка сегодня составляет около 2 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту попытки контрабанды культурных ценностей, сообщили в ФСБ, добавив, однако, что хозяин танка не установлен.

В мае похожий инцидент произошел на белорусской границе. Тогда пограничники пресекли попытку ввоза в страну танка Т-34 из Латвии.