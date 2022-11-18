Роналду рассказал о желании написать книгу

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду намерен написать в будущем книгу.
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"Напишу ли я книгу? Почему нет? В будущем - возможно. Хочу просвещать не только свою семью, но и своих фанатов. Как вы знаете, у меня их миллионы", - сказал Роналду.
Он отметил, что его опыт может вдохновлять людей.
"Думаю, я пример для многих и могу помогать многим людям, если они этого хотят", - добавил он.
В текущем сезоне Роналду провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в "МЮ", Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира - 2022 в Катаре.