Рокфеллер не будет забирать у ООН землю под штаб-квартирой

Земля, на которой располагается штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, принадлежит всемирной организации, хотя и была передана некогда ей семейством Рокфеллеров, и не может быть возвращена назад вслед за гобеленом с изображением "Герники" Пабло Пикассо.

Земля, на которой располагается штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, принадлежит всемирной организации, хотя и была передана некогда ей семейством Рокфеллеров, и не может быть возвращена назад вслед за гобеленом с изображением "Герники" Пабло Пикассо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС в этом заверил журналистов на брифинге в пятницу пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В четверг в ООН сообщили, что вернули Нельсону Рокфеллеру-младшему гобелен с изображением картины "Герника" Пабло Пикассо, с 1985 года находившийся рядом с залом заседаний Совета Безопасности. За это время он стал настоящим символом работы Совбеза, тем более что в его задачи входит предотвращение и урегулирование конфликтов, ужасы которых отражены "Герникой".

История с возвращением гобелена стала центральной на брифинге, оттеснив на второй план ситуацию в Мьянме и удары США по Сирии. Представители прессы интересовались, какой статус имеют другие произведения искусства, находящиеся в штаб-квартире всемирной организации - подарка или же временно одолженной вещи, как "Герника".

Представители прессы также вспомнили, что участок земли, на котором находится здание штаб-квартиры ООН, также был передан во второй половине 1940-х годов всемирной организации Джоном Рокфеллером. "Эта земля была передана в дар, так что она принадлежит нам и вернуть ее нас попросить не могут", - ответил на соответствующий вопрос Дюжаррик.

Пресс-секретарь генерального секретаря отметил, что для Гутерриша решение семьи Рокфеллеров забрать гобелен с "Герникой" стало неожиданным. Поиски вариантов ее замены уже идут. Дюжаррик не смог уточнить, изучается ли возможность приобретения для этого одной из копий гобелена.