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    Родился пятый внук Реджепа Тайипа Эрдогана

    В связи с этим президент Турции отложил некоторые официальные программы

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана родился пятый внук.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Это третий ребенок дочери Р.Т.Эрдогана Эсры. У пары Эсра и Берат Албайрак был сын по имени Акиф и дочь по имени Махинур. Третий ребенок - мальчик. 

    Берат Албайрак является министром энергетики и природных ресурсов Турции. 

    У сына Р.Т.Эрдогана Билала и его жены Рейян два сына по имени Омар Тайип (9 лет) и Али Тахир (2 года). 

    Согласно информации, в связи с рождением внука президент Турции отложил некоторые официальные программы. 

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