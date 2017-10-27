Робот получил гражданство Саудовской Аравии

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Человекоподобный робот София получила гражданство Саудовской Аравии. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это первый в мире случай выдачи гражданства роботу.

"Благодарю Королевство Саудовской Аравии. Я стала первым роботом в мире, который смог получить гражданство", - заявила София на экономической конференции Future Investment Initiative, которая проходит в Эр-Рияде.

Отметим, робот София умеет изображать более 60 эмоций. В ее глазах размещены специальные камеры, встроенные для установки зрительного контакта с собеседником.

Напомним, 12 октября робот София приняла участие в обсуждениях в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.