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    Робот получил гражданство Саудовской Аравии

    Это первый в мире случай выдачи гражданства роботу© FAYEZ NURELDINE/AFP

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Человекоподобный робот София получила гражданство Саудовской Аравии. Как сообщает Report со ссылкой на  Bloomberg, это первый в мире случай выдачи гражданства роботу.

    "Благодарю Королевство Саудовской Аравии. Я стала первым роботом в мире, который смог получить гражданство", - заявила София на экономической конференции Future Investment Initiative, которая проходит в Эр-Рияде.

    Отметим, робот София умеет изображать более 60 эмоций. В ее глазах размещены специальные камеры, встроенные для установки зрительного контакта с собеседником. 

    Напомним,  12 октября  робот София приняла участие в обсуждениях в штаб-квартире  ООН в Нью-Йорке.

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