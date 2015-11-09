​Робин Уильямс своей последней волей запретил снимать римейки "Аладдина"

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Студия Disney в течение 25 лет со дня смерти артиста Робина Уильямса не сможет выпустить какое бы то ни было продолжение анимационного фильма "Аладдин", сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Анимационный мультфильм "Аладдин" вышел в прокат в 1992 году, и известно, что материала, записанного Уильямсом в 1991 году для роли Джинна, достаточно, чтобы начать работу над третьим сиквелом картины. Однако особенности составленного Disney и Уильямсом договора, а также его завещания удерживают студию не только от такого шага, но и от любого выпуска "Аладдина" с персонажем Джинна или без него в течение еще 24 лет.

Возможно, это решение Уильямса имеет отношение к давнему конфликту актера и студии. При работе над первым фильмом он договорился с Disney о том, что его персонажа не будут использовать в рекламных целях, однако этот договор был нарушен.

Американский актер, лауреат премии "Оскар" Робин Уильямс покончил с собой 11 августа 2014 года в возрасте 63 лет.