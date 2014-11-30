Роберт Де Ниро назначен спецпредставителем по экономике Антигуа и Барбуды

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Американский актер Роберт Де Ниро стал спецпредставителем по экономике Антигуа и Барбуды. На эту должность его назначил премьер-министр островного государства Гастон Браун.

Де Ниро часто гостит на одном из главных курортов страны, сообщает РИА Новости. 28 ноября 2014 года он подписал с властями меморандум, в котором согласился пожертвовать около 250 миллионов долларов в гостиничный бизнес Антигуа и Барбуды. Вместе с канадским бизнесменом Джеймсом Паркером актер будет участвовать в реконструкции пятизвездочного отеля, закрытого несколько лет назад, отмечает со ссылкой на телеканал "Россия-24".

Назначение Де Ниро на должность спецпредставителя по экономике привлечет в страну еще больше инвесторов, уверен премьер Гастон Браун. "Звездный" статус актера, по мысли Брауна, будет способствовать большей популярности Карибского региона в среде знаменитостей.