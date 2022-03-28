Ритуальная маска из Габона продана на аукционе за 4,2 млн евро

Активистам из Габона не удалось предотвратить продажу с аукциона уникальной африканской ритуальной маски, которая ушла на торгах во французском городе Монпелье за 4,2 млн евро.

Активистам из Габона не удалось предотвратить продажу с аукциона уникальной африканской ритуальной маски, которая ушла на торгах во французском городе Монпелье за 4,2 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC .

Деревянная маска, сделанная около 150 лет назад, использовалась в таинствах живущего в северных районах Габона народа фанг, отмечает радиостанция. Общественные организации Габона потребовали не проводить торгов и вернуть маску африканской стране в рамках реституции национальных сокровищ. Они также настаивали, что маска была украдена колониальными французскими властями и незаконно вывезена из Габона. Однако организаторы аукциона официально объявили, что маска была ими получена законным путем и продали ее в минувшую субботу.

Активисты из Габона заявили, что продолжат усилия по возвращению маски и будут добиваться этого, в том числе через суд.

У народа фанг до сих пор сохраняется культ предков и вера в сверхъестественную силу. В церемониях широко применяются специальные деревянные маски. Выставленная на аукцион в Монпелье маска использовалась в церемонии колдунов секты "нгиль", которая была запрещена в 1910 году французской колониальной администрацией.