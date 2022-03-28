Ритуальная маска из Габона продана на аукционе за 4,2 млн евро

Активистам из Габона не удалось предотвратить продажу с аукциона уникальной африканской ритуальной маски, которая ушла на торгах во французском городе Монпелье за 4,2 млн евро.
Как передает Report, об этом сообщила южноафриканская радиостанция
Деревянная маска, сделанная около 150 лет назад, использовалась в таинствах живущего в северных районах Габона народа фанг, отмечает радиостанция. Общественные организации Габона потребовали не проводить торгов и вернуть маску африканской стране в рамках реституции национальных сокровищ. Они также настаивали, что маска была украдена колониальными французскими властями и незаконно вывезена из Габона. Однако организаторы аукциона официально объявили, что маска была ими получена законным путем и продали ее в минувшую субботу.
Активисты из Габона заявили, что продолжат усилия по возвращению маски и будут добиваться этого, в том числе через суд.
У народа фанг до сих пор сохраняется культ предков и вера в сверхъестественную силу. В церемониях широко применяются специальные деревянные маски. Выставленная на аукцион в Монпелье маска использовалась в церемонии колдунов секты "нгиль", которая была запрещена в 1910 году французской колониальной администрацией.