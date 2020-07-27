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Renault раздаст электромобили всем жителям французского городка

Renault раздаст электромобили всем жителям французского городка Компания Renault раздаст всем жителям небольшого городка наюгеФранции электрические хэтчбеки Zoe
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27 июля 2020 г. 17:06
Renault раздаст электромобили всем жителям французского городка

Компания Renault раздаст всем жителям небольшого городка на юге Франции электрические хэтчбеки Zoe.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, цель эксперимента - подтвердить возможность массового перехода на "зеленые" автомобили и демонстрация их удобство в повседневной эксплуатации.

В безвозмездное пользование новенькие Renault Zoe на три года получат жители коммуны Аппи, входящей в состав департамента Арьеж. Крошечный городок находится на юге Франции - и считается самым изолированным населенным пунктом страны. На 2017 год население Аппи составляло всего 24 человека. Именно здесь пройдет эксперимент, который, если всё сложится удачно, докажет, что электромобилями можно пользоваться не только в городе, но и, например, в горных коммунах.

К каждому автомобилю будет прилагаться настенное зарядное устройство. Вдобавок Renault установит в городке общественную "колонку" постоянного тока. С её помощью всего за полчаса запас хода Zoe можно увеличить на 145 километров. Во время эксперимента новоявленные владельцы электрокаров будут делиться своими впечатления — а Renault сможет проанализировать особенности использования автомобилей вне городской среды.

Продажи модели Renault Zoe стабильно растут с 2012 года - и в 2019-м составили 45 219 экземпляров. Во Франции цены на Zoe начинаются от 32 000 евро.

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Версия на английском языке France: Appy residents go 100% electric with Renault ZOE
Версия на азербайджанском языке Bu şəhərcikdə bütün sakinlərə elektromobil paylanılıb

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