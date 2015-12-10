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    Рекордсмен Книги рекордов Гиннеса задержан в Москве по подозрению в краже

    При задержании он предъявил сотрудникам полиции заведомо подложный паспорт

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Москве по подозрению в краже задержан мастер спорта по дзюдо, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса по надуванию грелки носом Джемал Ткешелашвили. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявили в правоохранительных органах Москвы. 

    По их данным, накануне в полицию обратился 28-летний житель Северо-Западного округа Москвы, который сообщил о краже из его квартиры дорогостоящих наручных часов и денежных средств на общую сумму свыше 1 млн руб. Полицейские установили, что кража была совершена в дневное время, когда заявитель находился на работе. Злоумышленники проникли в квартиру, подобрав ключи.

    Сотрудники уголовного розыска столичной полиции задержали трех человек, среди них и Д. Ткешелашвили, который при задержании  предъявил  заведомо подложный паспорт.

    По факту  кражи возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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