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Редкий экземпляр Конституции США 1787 года выставят на торги

Редкий экземпляр Конституции США 1787 года выставят на торги Один из 11 сохранившихся экземпляров первого тиража Конституции США будет выставлен на аукционе Sotheby's.
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18 сентября 2021 г. 05:45
Редкий экземпляр Конституции США 1787 года выставят на торги

Один из 11 сохранившихся экземпляров первого тиража Конституции США будет выставлен на аукционе Sotheby's.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, всего было напечатано 500 копий данного текста конституции, принятой на конвенте в Филадельфии 17 сентября 1787 года, все они были переданы делегатам того исторического съезда. Выставляемый экземпляр является единственным из 11 уцелевших копий, который остался в частной коллекции, эксперты оценивают его стоимость в 15-20 млн долларов США.

Торги по данному лоту, куда входят еще порядка 80 раритетных документов, как ожидается, пройдут в ноябре в Нью-Йорке. До этого времени документ будет выставляться на всеобщее обозрение в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Далласе (штат Техас).

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