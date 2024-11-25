Редкая золотая монета ушла с молотка в Калифорнии за $1,44 млн

Редкая золотая монета номиналом 20 долларов, известная как "двойной орел", была продана на аукционе в Южной Калифорнии за 1,44 миллиона долларов.

Редкая золотая монета номиналом 20 долларов, известная как "двойной орел", была продана на аукционе в Южной Калифорнии за 1,44 миллиона долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press (AP), монета, отчеканенная в 1870 году в городе Карсон-Сити, штат Невада, по данным экспертов аукционного дома Stack's Bowers Galleries, является одной из 40-50 сохранившихся экземпляров из первоначальных 3 789.

Покупатель монеты из коллекции Бернарда Ричардса предпочел остаться анонимным. Цена монеты, которая считается лучшей в своем роде по оценке Professional Coin Grading Service, не превысила ожидаемый порог в $2 млн.

По словам эксперта по нумизматике Джона Кральевича, интерес к коллекционным монетам значительно вырос во время пандемии COVID-19. Он добавил, что эта монета "вышла из тени" после примерно 30-летней неопределенности и вызвала ажиотаж среди коллекционеров.

Агентство напомнило, что в последний раз монета была продана в 1986 году всего за 23 100 долларов. Ее стоимость значительно превышает ее золотой эквивалент: стоимость золота менее одной унции составляет всего 2 600 долларов.

Отметим, что монета номиналом 20 долларов получила название "двойной орел" (Double Eagle) из-за того, что до ее выпуска самым крупным золотым денежным знаком в США была монета номиналом 10 долларов, называемая "орел" (Eagle). В июне 2021 года монета 1933 года была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные $18,9 млн.