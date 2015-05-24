​Речь вице-президента США усыпила выпускников Военно-морской академии - ФОТО

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Часть выпускников Военно-морской академии США уснули во время выступления перед ними вице-президента Джо Байдена.

По сообщениям Report, написала по этому поводу Daily Mail.

«Вице-президент произнес страстную речь перед выпускниками Военно-морской академии, но, судя по всему, завладеть всеобщим вниманием он не смог», — написала Daily Mail.

Между тем в своем выступлении Байден затронул одну из наиболее актуальных тем мировой политики — усиление Китая и его территориальные споры с соседями. В частности, политик раскритиковал создание КНР искусственных островов в Южно-Китайском море.

«Напряженность возрастает. Но вы будете там, чтобы сохранить мир», — напутствовал Байден военных моряков. При этом он напомнил, что в рамках американской стратегии «азиатского разворота» к 2020 году в Тихоокеанский регион будут переброшены 60 процентов сил ВМC Соединенных Штатов.