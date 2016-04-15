Разгадана тайна линий Наска в Перу

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Археологи при помощи космических снимков разгадали тайну линий Наска в Перу, оставленных проживавшей там ранее цивилизацией. Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, анализ, проведенный учеными, показал, что в древности акведуки и линии Наска образовывали единую систему.

По мнению ученых, линии Наска являются частью существовавшей в древности сложной системы разветвленных акведуков.

Они, как отмечает археолог Роза Лазапонара, были "сложной гидравлической системой, построенной для извлечения воды из-под земли". С их помощью вода была доступна представителям культуры Наска круглый год. Жидкость люди использовали в бытовых и сельскохозяйственных целях.

Линии Наска расположены на одноименном нагорье и образованы примерно 30 рисунками, 700 геометрическими фигурами и 13 тыс. полос. Первое упоминание о рисунках появилось в XVI веке. Предположительно, линии Наска могла оставить одноименная культура, проживавшая в регионе в период около 3-1,2 тыс. лет назад.