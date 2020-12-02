Разгадана тайна древнейших скульптур на Земле

Авторы обнаружили, что те из них, которые были найдены ближе всего к ледникам, были наиболее тучными по сравнению с теми, которых находили южнее

Долгое время считалось, что знаменитые "венеры палеолита" — это изображения Богини-Матери, символа плодородия и продолжения рода. Ученые из США и ОАЭ доказали, что скульптуры, скорее, отражают представления древних людей об идеальной женской фигуре. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

По всей Евразии, от Пиренеев до Байкала, в культурных слоях верхнего палеолита археологи находят множество статуэток, изображающих полных женщин. Это так называемые "венеры палеолита" — древнейшие скульптуры, сделанные руками человека. Самые старые из них имеют возраст 38 тысяч лет.

Исследователи из Медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо заметили, что фигурки "венер" слишком реалистично изображают женщин, страдающих ожирением или беременных, чтобы быть просто символами.

"Одни из самых ранних произведений искусства в мире — загадочные фигурки женщин с избыточным весом времен охотников-собирателей ледникового периода в Европе, где никто вообще не ожидал увидеть ожирение, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования профессора Ричарда Джонсона (Richard Johnson), доктора медицины, специализирующегося на заболеваниях почек и гипертонии, и бакалавра в области антропологии. — Мы доказываем, что эти фигурки соответствуют состоянию экстремального пищевого стресса".

"Фигурки появились как идеологический инструмент, помогающий улучшить фертильность и выживаемость матери и новорожденных, — объясняет Джонсон. — Таким образом, эстетика искусства помогала древним людям приспособиться ко все более суровым климатическим условиям".

Многие фигурки сильно потерты, что свидетельствует о том, что они были семейными реликвиями.