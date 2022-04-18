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Раскрыта главная причина таяния шельфовых ледников в Антарктиде

Раскрыта главная причина таяния шельфовых ледников в Антарктиде Ученые Британской антарктической службы использовали компьютерное моделирование, чтобы раскрыть наиболее значимые причина таяния шельфового ледника Ларсена С в Антарктиде.
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18 апреля 2022 г. 05:16
Раскрыта главная причина таяния шельфовых ледников в Антарктиде

Ученые Британской антарктической службы использовали компьютерное моделирование, чтобы раскрыть наиболее значимые причина таяния шельфового ледника Ларсена С в Антарктиде.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Моделирование было основано на прямых наблюдениях за регионом Антарктического полуострова, что позволило выявить закономерности таяния поверхности ледника. Исследование показывает, что солнечная радиация в настоящее время является главной причиной поверхностного таяния. Было показано, что вторым и третьим наиболее важными факторами таяния являются теплые сухие ветры (фёны) и облачный покров, влияющие на энергетический баланс поверхности. Если температура поверхности достаточно теплая, облака могут инициировать или продлевать периоды таяния.

Наконец, крупномасштабные климатические факторы, такие как антарктические осцилляции (SAM), Эль-Ниньо и центр низкого давления моря Амундсена (ASL), также контролируют таяние поверхности на леднике Ларсен C, влияя на местные метеорологические условия и энергетический баланс поверхности. Эти факторы таяния взаимодействуют и перекрываются, например, SAM влияет на частоту фёнов, которая, в свою очередь, связана с просветами в облачном покрове и более солнечным условиями.

По мере изменения климата и повышения температуры условия, которые способствуют таянию, будут возникать чаще, отмечают ученые. Таяние шельфовых ледников может привести к сползанию ледникового щита Антарктиды в океан, что вызовет значительное увеличение уровня моря.

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