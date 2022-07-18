Раскрыта дата крупной презентации Samsung

Авторитетный инсайдер evleaks раскрыл дату предстоящего мероприятия Galaxy Unpacked. Судя по опубликованному постеру, Samsung представит Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 10 августа

Авторитетный инсайдер evleaks раскрыл дату предстоящего мероприятия Galaxy Unpacked. Судя по опубликованному постеру, Samsung представит Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 10 августа

Как передает Report, об это сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sammobile.

Опубликованное инсайдером фото ранее появлялось в сети, но без подписей и даты проведения. На постере можно заметить Samsung Galaxy Z Flip4 в фиолетовом цвете.

Как отмечает портал Sammobile, в более ранних утечках утверждалось, что Samsung начнет принимать предзаказы на новые складные смартфоны с 16 августа. Не исключено, что предварительные заказы на Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 могут начаться в день презентации, как это было с прошлогодними моделями, которые были представлены 11 августа 2021 года. Предполагается, что новинки появятся в продаже уже 26 августа.

Samsung пока никак не комментировала просочившуюся информацию о предстоящем мероприятии. Вероятно, южнокорейская компания проведет Galaxy Unpacked в качестве онлайн-презентации.