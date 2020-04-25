​Раскрыты особенности появления иммунитета к коронавирусу

Кристиан Дростен https://report.az/storage/news/0dfe9a748e2b06e66223826dff1897ad/e6d5ae28-73d1-47c7-89a7-eb16f3f3d2d9_292.jpg

Вирусолог берлинской клиники Charite, консультант канцлера Ангелы Меркель Кристиан Дростен раскрыл особенности появления иммунитета к коронавирусу нового типа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDR, оказалось, что люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19. По его словам, были исследованы T-клетки на их реактивность к новому коронавирусу. Также исследовали тех пациентов, которые не перенесли заболевание. "Было установлено, что у 34 процентов пациентов были реактивные Т-клетки, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2", - заявил Дростен.

По словам вирусолога, упомянутые им исследования в лаборатории клиники показали, что ряд коронавирусов, вызывающих простуду, имеют "сходные участки" с COVID-19. Кроме того, они могут стимулировать Т-клетки, которые "до определенной степени" противостоят как коронавирусам, вызывающим простуду, так и SARS-CoV-2.

Дростен также обратил внимание на то, что существуют очень незаметные случаи заболевания, что может быть объяснено наличием иммунитета у некоторой части населения, возникшего в результате заболевания другими видами коронавирусов.

Ранее ученые Бостонской детской больницы и Массачусетского технологического института в США выяснили, что одна из основных защитных систем организма оказалась неэффективной против инфекции и, наоборот, способствует болезни. Также выяснилось, что интерферон, который участвует в защите организма от вируса, стимулирует выработку ACE2, давая вирусу новые возможности для проникновения в клетку.