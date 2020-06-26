Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия" - ФОТО

Майкл Аскью https://report.az/storage/news/566ba572716d7d56520e3985ff516921/4151eca4-4af2-4306-a028-b157e976806d_292.jpg

Рассекречена личность американского полицейского с татуировкой "Россия", который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в Техасе.

Как передает Report , об этом сообщает "Комсомольская правда".

Правоохранителем оказался Майкл Аскью, который с 2011 года женат на россиянке из Хабаровска. Как оказалось, на руке мужчины есть не только надпись "Россия", но и "Хабаровск".

Из информации на его странице в Facebook следует, что Майкл был механиком в армии США, учился в колледже и университете, а в мае 2012 году американец посетил малую родину своей супруги.

В течение 8 лет на заставке его профиля стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске. Некоторые записи на странице Майкла показывают, что он немного владеет русским языком. Так, в 2011 году он написал на стене: "Ya Tebya lublyu navsegda Malishka".

Ранее российские журналисты заметили на фотографии протестов в США полицейского, на руке которого была необычная татуировка со словом "Россия".