Раненый волк притворился мертвым и напал на охотника в Казахстане

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Казахстане трое мужчин подстрелили волка и по завершении охоты захотели сделать памятное фото. На кадрах видно, как обездвиженное животное лежит на снегу с кровавой раной на шее и стеклянными глазами, сообщает Report со ссылкой на Life.ru

Один из охотников подошел сзади к добыче и пнул ее, думая, что она мертва. Однако волк тут же вскочил и набросился на мужчину. Очевидец не стал прерывать съемку и положил телефон в карман, чтобы помочь своему товарищу.



В результате ни один из мужчин не пострадал, а вот животное скончалось, правда, непонятно, от полученных ран или все-таки охотник применил холодное оружие.