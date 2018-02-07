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    Раненый волк притворился мертвым и напал на охотника в Казахстане

    Раненый волк набросился на мужчину

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Казахстане трое мужчин подстрелили волка и по завершении охоты захотели сделать памятное фото. На кадрах видно, как обездвиженное животное лежит на снегу с кровавой раной на шее и стеклянными глазами, сообщает Report со ссылкой на Life.ru

    Один из охотников подошел сзади к добыче и пнул ее, думая, что она мертва. Однако волк тут же вскочил и набросился на мужчину. Очевидец не стал прерывать съемку и положил телефон в карман, чтобы помочь своему товарищу.

    В результате ни один из мужчин не пострадал, а вот животное скончалось, правда, непонятно, от полученных ран или все-таки охотник применил холодное оружие. 

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