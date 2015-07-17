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    Рамзан Кадыров запретил подавать на стол импортные продукты, аналоги которых выпускаются в Чечне

    Глава республики пошутил, что разведется с супругой, если данный запрет будет нарушен

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил подавать на стол импортные продукты, аналоги которых выпускаются в республике.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Гудермесе, где участвовал на открытии комбината детского питания.

    "Можно уверенно сказать, что мы успешно решаем проблему импортозамещения. Я публично заявил, что отныне на моем столе не должно быть продуктов, произведенных за пределами Чечни, если аналогичные выпускаются у нас", - подчеркнул Рамзан Кадыров.

    Глава республики пошутил, что разведется с супругой, если данный запрет будет нарушен.

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