Рамзан Кадыров запретил подавать на стол импортные продукты, аналоги которых выпускаются в Чечне

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил подавать на стол импортные продукты, аналоги которых выпускаются в республике.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Гудермесе, где участвовал на открытии комбината детского питания.

"Можно уверенно сказать, что мы успешно решаем проблему импортозамещения. Я публично заявил, что отныне на моем столе не должно быть продуктов, произведенных за пределами Чечни, если аналогичные выпускаются у нас", - подчеркнул Рамзан Кадыров.

Глава республики пошутил, что разведется с супругой, если данный запрет будет нарушен.