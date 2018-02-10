Рамзан Кадыров купил биткоины

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что приобрел долю биткоина, сообщает Report, со ссылкой на страницу лидера Чечни в соцсети "ВКонтакте".

"Я уже говорил, что в Чеченской Республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты", - сообщил Кадыров.

Он отметил, что в постоянно меняющемся мире технологий "нужно самому совершенствоваться, чтобы разбираться в новшествах". Однако, подчеркнул глава Чечни, инвестиция в биткоины - "штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте".