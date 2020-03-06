​Пятый марсоход NASA получил официальное имя

Пятый марсоход NASA, который космическое агентство США отправит на Марс в этом году, получил официальное имя - Perseverance ("Настойчивость").

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило руководство NASA на пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"Этот марсоход станет первым аппаратом, собравший образцы с Марса, которые затем будут возвращены на Землю. Подобных успехов в науке и изучении Солнечной системы нельзя достичь без двух важных вещей - любопытства и настойчивости", - заявил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен.