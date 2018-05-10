Путин забросил пять шайб в матче Ночной хоккейной лиги

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в Сочи на площадке ледового дворца «Большой» 10 мая. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в состав команды президента «Легенды хоккея» вошли министр обороны России Сергей Шойгу, а также прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский и Павел Буре. Вратарем стал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Соперниками команды Путина стал игроки сборной Ночной хоккейной лиги. В нее вошли хоккеисты коллектива «Флагман» из Ленинградской области, губернатор Московской области Андрей Воробьев и бизнесмен Владимир Потанин.



По окончании встречи Владимир Путин подчеркнул, что проведение подобных мероприятий мотивирует молодых спортсменов вести здоровый образ жизни.



«Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни — и это замечательный, отличный, по-настоящему весомый вклад в здоровье нации», — заявил глава государства.

Президент России вышел на лед в красном свитере с 11-м номером. Игра завершилась победой команды Путина (12:7), который забросил 5 шайб.