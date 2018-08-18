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    Путин станцевал с австрийским министром на ее свадьбе

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прошелся в танце с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, свадьбу которой он посетил сегодня. Фото танца опубликовано на сайте Кремля, передает Report. 

    Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоялась в городе Грац. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эта поездка главы государства носила частный характер.

    В Кремле уточнили, что российский президент подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.

    После участия в торжествах Владимир Путин покинул мероприятие и вылетел в Берлин, где запланирована его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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