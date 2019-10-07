Путин отметит 67-летие с родными на природе - ВИДЕО

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения, который он отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

Как передает Report, соответствующая видеозапись имеется в распоряжении РИА Новости.

На кадрах видно, как глава государства гуляет на природе, любуется пейзажами, а также собирает грибы. В качестве сувенира из тайги он увез найденную шишку.

Сергей Шойгу, в свою очередь, выкопал куст брусники, который Путин посоветовал ему посадить на даче.

Владимир Путин в ходе прогулки отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы в Москве воздух был таким же, как в сибирской тайге.

Путин пошутил, что ранее выкопанный куст Шойгу посадит у себя на даче - но министр ответил, что для растения нужен другой климат.

"Воздух такой надо делать, воду такую надо делать", - сказал Шойгу.

Еще один участник прогулки поинтересовался, можно ли сделать такой воздух в Москве. "Это не ко мне, это к президенту", - переадресовал министр. "Надо стремиться, во всяком случае", - ответил Путин.