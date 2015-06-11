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    ​Путин опоздал на встречу с папой Римским

    Это было связано с тем, что несколько медленно продвигался кортеж по улицам Милана и Рима

    Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин опоздал на встречу с папой Римским Франциском из-за долгих переговоров в Милане.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

    «Действительно, визит к папе состоялся несколько позже запланированного времени. Это было связано с тем, что затянулись переговоры в Милане. Это было связано с тем, что несколько медленно продвигался кортеж по улицам Милана и Рима», — заявил Песков.

    По его словам, все задержки были согласованы с Ватиканом.

    Ранее стало известно, что папа Римский прождал Путина час.

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