Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин опоздал на встречу с папой Римским Франциском из-за долгих переговоров в Милане.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Действительно, визит к папе состоялся несколько позже запланированного времени. Это было связано с тем, что затянулись переговоры в Милане. Это было связано с тем, что несколько медленно продвигался кортеж по улицам Милана и Рима», — заявил Песков.

По его словам, все задержки были согласованы с Ватиканом.

Ранее стало известно, что папа Римский прождал Путина час.