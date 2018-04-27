Путин не смог разобрать свой почерк в заметках

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин признался, что снова не смог разобрать свой почерк в заметках.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом глава государства сказал, выступая на заседании Совета законодателей.

Отметим, что В.Путин делал заметки в ходе выступлений сенаторов и депутатов, чтобы затем прокомментировать их. Однако в ответной речи Путину пришлось сделать паузу, так как он не смог разобрать написанное.

"Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений", - пошутил российский президент, после чего продолжил выступление.