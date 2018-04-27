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    Путин не смог разобрать свой почерк в заметках

    Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать© РИА Новости

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин признался, что снова не смог разобрать свой почерк в заметках.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом глава государства сказал, выступая на заседании Совета законодателей.

    Отметим, что В.Путин делал заметки в ходе выступлений сенаторов и депутатов, чтобы затем прокомментировать их. Однако в ответной речи Путину пришлось сделать паузу, так как он не смог разобрать написанное.

    "Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений", - пошутил российский президент, после чего продолжил выступление.

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