Путин и Шойгу провели выходные в сибирской тайге

Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Сибири бросил монетку в водоем, чтобы вернуться.
Как передает Report, кадры из поездки российского лидера показал телеканал
Глава государства также выпил воды из колодца, находящегося на берегу.
Президент приехал в Сибирь с министром обороны Сергеем Шойгу накануне, чтобы "немного отдохнуть".
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки. Также министр показал президенту свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где вырезает поделки.
Как отмечали в Кремле ранее, Путин уже неоднократно проводил в этих краях редкие дни отдыха. Так, в 2019 году незадолго до своего дня рождения президент побывал в Туве. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.