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Путин и Шойгу провели выходные в сибирской тайге

Путин и Шойгу провели выходные в сибирской тайге Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Сибири бросил монетку в водоем, чтобы вернуться
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21 марта 2021 г. 23:24
Путин и Шойгу провели выходные в сибирской тайге
Сергей Шойгу и Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Сибири бросил монетку в водоем, чтобы вернуться.

Как передает Report, кадры из поездки российского лидера показал телеканал "Россия 1".

Глава государства также выпил воды из колодца, находящегося на берегу.

Президент приехал в Сибирь с министром обороны Сергеем Шойгу накануне, чтобы "немного отдохнуть".

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки. Также министр показал президенту свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где вырезает поделки.

Как отмечали в Кремле ранее, Путин уже неоднократно проводил в этих краях редкие дни отдыха. Так, в 2019 году незадолго до своего дня рождения президент побывал в Туве. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPutinin Sibirdəki istirahəti ilə bağlı maraqlı görüntülər yayıldı

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