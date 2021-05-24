Пурпурно-розовый бриллиант "Сакура" продали в Гонконге за $29 млн

Это стало рекордной стоимостью для камней с таким оттенком

Пурпурно-розовый бриллиант "Сакура" массой 15,81 карата был продан на аукционе в Гонконге за 29 млн долларов США. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили организаторы торгов из аукционного дома Christie's.

Это стало рекордной стоимостью для камней с таким оттенком.

"Лот был продан в воскресенье [23 мая] за 226 275 000 гонконгских долларов (29,1 млн долларов США)", - отметили устроители. Оценочная стоимость камня, оправленного в кольцо из платины и золота, составляла от 25 млн долларов США до 38 млн долларов США. Имя покупателя не раскрывается.

"Сакура" - это крупнейший в своем роде камень насыщенного розового цвета с вторичным пурпурным оттенком. В Christie's отметили, что такие алмазы крайне редко встречаются в природе, при этом лишь менее 10% их них могут весить свыше 0,2 карат.