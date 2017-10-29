Птица оставила большую вмятину на самолете в США после столкновения - ФОТО

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Delta Airlines, который следовал рейсом Миннеаполис-Чикаго столкнулся с птицей, в результате чего на лайнере образовалась крупная вмятина. Как сообщает Report, информацию об этом распространил телеканал NBC со ссылкой на авиакомпанию.

NBC на своей странице в Twitter опубликовал фотографию самолета после столкновения с птицей.

Инцидент произошел когда самолет приземлялся. Представительница Delta Airlines отметила, что в настоящий момент авиакомпания оценивает ущерб. По ее словам, Boeing 757-200 успешно приземлился в международном аэропорту Чикаго Мидуэй.