Психологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Психологи университетов Виргинии и Пердью (штат Индиана) выяснили оптимальный размер дохода в среднем по миру: 95 тысяч долларов в год позволят одному человеку быть полностью довольным жизнью, а для эмоционального равновесия хватит и 60-75 тысяч долларов в год.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующее исследование опубликовано в американском журнале Nature Human Behavior.

При этом географический разброс неизбежен: австралийцам для счастья нужно 125 тыс. долларов в год на одного, жителям Северной Америки - 105 тыс. долларов, Западной Европы - 100 тыс. долларов. Между тем в Восточной Европе оптимальный уровень намного ниже - 45 тыс. долларов в год, в Южной Америке еще меньше - 35 тыс. долларов.

Ученые проанализировали данные всемирного рейтинга консалтинговой компании Gallup для 1,7 млн людей в 164 странах мира и сопоставили уровень заработка с уровнем удовлетворения жизнью. Чем больше доход превышает оптимальный уровень, тем меньше человек радуется жизни, утверждают авторы исследования.

Психологи пришли к выводу, что счастье имеет свой переломный момент: чем больше мы имеем, тем больше мы хотим.

При этом, согласно их подсчетам, счастье дешевле обходится мужчинам (90 тыс. долларов в год), чем женщинам (100 тыс. долларов в год).