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Прожившие в браке 71 год супруги умерли от COVID-19 с разницей в три дня

Прожившие в браке 71 год супруги умерли от COVID-19 с разницей в три дня Муж и жена из английского города Партингтон, графство Большой Манчестер, прожили более 70 лет в браке и умерли с разницей в три дня в результате заражения коронавирусом.
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10 февраля 2021 г. 07:35
Прожившие в браке 71 год супруги умерли от COVID-19 с разницей в три дня

Муж и жена из английского города Партингтон, графство Большой Манчестер, прожили более 70 лет в браке и умерли с разницей в три дня в результате заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Sun.

Маргарет (Margaret) и Дерек Фирт (Derek Firth) были влюблены друг в друга с детства. Они поженились в 1950 году и прожили вместе 71 год.

В 2020 году обоих 91-летних супругов госпитализировали с различными заболеваниями. Позже Маргарет перевели в другую больницу. Врачи опасались за жизнь пациентки, поэтому Дерек последовал за ней, чтобы быть рядом с женой. Позже оказалось, что оба супруга больны COVID-19.

50-летняя дочь Фиртов Барбара предполагает, что ее отец заразился коронавирусом, когда навещал ее мать. "Но совершенно невозможно было представить, чтобы он не поехал к ней", - подчеркнула она.

По ее словам, после воссоединения супругов казалось, что состояние Маргарет улучшилось. Тем не менее, Дерек скончался 31 января, а его жена - через три дня после этого.

У Фиртов остались четверо правнуков, 11 внуков и пять детей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniyada 71 il nikahda yaşayan ər-arvad 3 gün fərqi ilə koronavirusdan ölüb

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