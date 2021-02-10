Прожившие в браке 71 год супруги умерли от COVID-19 с разницей в три дня

Муж и жена из английского города Партингтон, графство Большой Манчестер, прожили более 70 лет в браке и умерли с разницей в три дня в результате заражения коронавирусом.
Как передает Report, об этом сообщает издание The Sun.
Маргарет (Margaret) и Дерек Фирт (Derek Firth) были влюблены друг в друга с детства. Они поженились в 1950 году и прожили вместе 71 год.
В 2020 году обоих 91-летних супругов госпитализировали с различными заболеваниями. Позже Маргарет перевели в другую больницу. Врачи опасались за жизнь пациентки, поэтому Дерек последовал за ней, чтобы быть рядом с женой. Позже оказалось, что оба супруга больны COVID-19.
50-летняя дочь Фиртов Барбара предполагает, что ее отец заразился коронавирусом, когда навещал ее мать. "Но совершенно невозможно было представить, чтобы он не поехал к ней", - подчеркнула она.
По ее словам, после воссоединения супругов казалось, что состояние Маргарет улучшилось. Тем не менее, Дерек скончался 31 января, а его жена - через три дня после этого.
У Фиртов остались четверо правнуков, 11 внуков и пять детей.