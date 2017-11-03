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    Просидевшего три дня в очереди за iPhone X человека увезла скорая помощь

    Мужчине стало плохо, в результате ему понадобилась госпитализация© Газета.Ру

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Молодого человека, простоявшего три дня в очереди за новым iPhone X на Тверской улице в Москве, увезли на скорой помощи в больницу, передает Report со ссылкой на RNS.

    Мужчине стало плохо, в результате ему понадобилась госпитализация.

    "Стало плохо молодому человеку, который сидел здесь три дня. Его увезли на скорой помощи", - рассказал очевидец.

    Продажи iPhone X стартовали 3 ноября. Официальная стоимость устройства составляет 79 990 рублей (1 373 доллара США) и 91 990 рублей (1 580 долларов США) за модели на 64 Гб и 256 Гб соответственно.

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