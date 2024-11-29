Производство вина в мире в 2024 году будет самым низким с 1961 года

Производство вина в мире в 2024 году будет самым низким с 1961 года

Объемы производства вина в мире продолжают сокращаться на протяжении последних лет и в 2024 году упадут до самого низкого уровня за последние 63 года.

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