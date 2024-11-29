Производство вина в мире в 2024 году будет самым низким с 1961 года

Объемы производства вина в мире продолжают сокращаться на протяжении последних лет и в 2024 году упадут до самого низкого уровня за последние 63 года.
Как передает Report, такие данные содержатся в прогнозе Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), выдержки из которого приводит Agence France-Presse (AFP).
Так, согласно данным по урожаю в 29 странах, на которые приходится 85% от общемирового объема производства вина, в 2024 году будет произведено от 227 до 235 млн гектолитров. В 2023 году также был зафиксирован существенный спад производства на 10% относительно 2022 года и всего было произведено 237 млн гектолитров вина. Это самые низкие объемы производства вина с 1961 года, когда было зарегистрировано производство на уровне 220 млн гектолитров.
"Климатические проблемы в обоих полушариях вновь стали основной причиной снижения мирового объема производства", - подчеркивает OIV, отмечая, что пострадали большинство регионов. В Европе ожидается "низкий уровень производства", за исключением Португалии и Венгрии, которые останутся близки к средним значениям последних лет. Ведущим мировым производителем вина в 2024 году станет Италия (41 млн гектолитров), тогда как во Франции наблюдается резкий спад на 23% за год, до 36,9 млн гектолитров.
Третье место в общемировом рейтинге производителей остается за Испанией, тогда как на четвертом расположились США. В Южном полушарии, как отмечается в прогнозе, показатели сбора урожая станут самыми низкими за последние 20 лет.