Прогуливавшаяся в Израиле женщина обнаружила древнеримские бюсты

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Жительница израильского города Бейт-Шеан во время прогулки обнаружила каменную голову мужчины, оказавшуюся одним из двух бюстов римской эпохи, возраст которых составляет около 1,7 тысячи лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили археологи Управления древностей Израиля.