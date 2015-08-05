​Программист выиграл около 1000 призов за 9 месяцев благодаря скрипту

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Специальная программа, написанная программистом Хантером Скоттом для автоматического участия в конкурсах в Twitter, смогла выиграть около 1000 призов за 9 месяцев, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Скрипт логинился в социальную сеть и осуществлял поиск твитов, содержащих слова "сделайте ретвит, чтобы выиграть", и автоматически ретвитил их. Автор говорит о том, что не заметил следов активности других подобных программ в Twitter, хотя и не уверен в том, что никто ранее так не делал.

За время своей работы скрипт принял участие приблизительно в 165 тыс. конкурсов (по 4 конкурса в день), таким образом процент выигрыша призов составил около 0,6%.