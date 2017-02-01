Профессия врача-терапевта признана самой высокооплачиваемой в США

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Врач-терапевт стал самой высокооплачиваемой профессией в крупных американских городах.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC со ссылкой на Glassdoor.

По данным аналитической компании, обычно терапевт получает $237,87 тыс. в год, хотя в среднем размер зарплаты в крупных городах США достигает $51,36 тыс.

Второй самой высокооплачиваемой стала профессия адвоката с ежегодным жалованием в $102,29 тыс. Замыкает тройку профессий специалист по обработке и анализу данных (получает $95,91 тыс. в год).

Также самыми высокооплачиваемыми считаются профессии налогового менеджера ($92,59 тыс. в год) и менеджера по выпуску продукции ($91,45 тыс. в год). Кроме того, в топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в США вошли: учитель ($87,63 тыс.), разработчик программного обеспечения ($86,53 тыс.), Java-программист ($78,44 тыс. в год), физиотерапевт ($77,19 тыс.) и менеджер проектов ($75,64 тыс.).

Данные компании Glassdoor основываются на мониторинге дохода 60-ти профессий в пяти крупных городах США — Чикаго, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско.