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Продажи Christie`s в 2021 году достигли 7,1 млрд долларов

Продажи Christie`s в 2021 году достигли 7,1 млрд долларов Аукционный дом Christie`s в 2021 году продал произведения искусства и другие коллекционные предметы на общую сумму 7,1 млрд долларов США.
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21 декабря 2021 г. 13:31
Продажи Christie`s в 2021 году достигли 7,1 млрд долларов

Аукционный дом Christie`s в 2021 году продал произведения искусства и другие коллекционные предметы на общую сумму 7,1 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", это на 54% больше, чем годом ранее, и на 22% больше, чем в 2019 году.

Как отмечает компания, это самые высокие продажи за последние пять лет, чему способствует восстановление индустрии и резкий рост цен на отдельные произведения искусства.

В нынешнем году аукционный дом Christie`s поставил несколько рекордов, в частности, по самой высокой цене продажи произведений искусства. Так, "Женщина, сидящая у окна" Пикассо была продана за 103,4 млн долларов и стала единственным предметом в 2021 году, проданным более чем за 100 млн. А картину американского неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баскии "В этом случае" продали за рекордные 93,1 млн долларов.

Кроме того, в нынешнем году Christie`s продали более 100 произведений цифрового искусства (NFT, невзаимозаменяемые токены) на общую сумму около 150 млн долларов. В аукционном доме отмечают, что 75% покупателей, приобретающих произведения цифрового искусства, участвуют в аукционах впервые, и их средний возраст составляет 42 года.

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