Про Рональда Рейгана снимут сериал

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Про актера и бывшего президента США Рональда Рейгана снимут сериал.

Как передает Report, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проектом занимается USA Network. В работе примет участие дочь экс-главы государства Пэтти Дэвис.

Названия у сериала пока нет, но известно, что телешоу расскажет в том числе о том, как Рейган работал спасателем и актером, какие победы и поражения были у него во время президентства. Также планируется уделить внимание личной жизни артиста и политика.

Это первый проект о Рейгане, создаваемый при содействии одного из членов его семьи.