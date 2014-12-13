Принцесса Таиланда отреклась от королевского титула

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Жена наследника королевского престола Таиланда принца Махи Вадчиралонгкорна принцесса Срирасми добровольно отказалась от своего королевского титула, сообщает Report со ссылкой на The New York Times.

Официальный Бангкок не комментирует мотивы данного решения, отмечает Интерфакс.

Вместе с тем, местные СМИ предполагают, что отречение связано с разразившимся месяцем ранее коррупционным скандалом, в который оказались вовлечены родственники принцессы-высокопоставленные чины полиции. В начале декабря наследный принц своим решением лишил семью принцессы Срирасми прав на принадлежность к королевскому роду Таиланда.

Действующим королем Таиланда является 87-летний отец принца Вадчиралонгкорна, Пхумипон Адульядет.