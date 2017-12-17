Принц Гарри взял интервью у Барака Обамы

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Принц Гарри взял интервью у бывшего президента США Барака Обамы для программы Today радиоканала BBC Radio 4.

Как сообщает Report, об этом сообщили в британской телерадиовещательной корпорации.

Во время записи программы Обама в шутку спросил, следует ли ему говорить с британским акцентом, а по завершении предложил принцу Гарри обменяться ролями и задать несколько вопросов пятому в очереди наследнику британского трона.

Как отметили в BBC, принц использовал «инновационные технологии интервьюирования», а также предупредил бывшего американского лидера, что будет показывать ему определенную гримасу, если Обама затянет паузу между ответами. Экс-президент рассмеялся и ответил, что предпочел бы такого выражения лица больше не видеть.

В ходе разговора Обама поделился воспоминаниями о президентстве, дне, когда он покинул Белый дом, своих дальнейших планах, а также рассказал о процессе воспитания поколения будущих лидеров.