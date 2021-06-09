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Принц Гарри уйдет в отпуск по уходу за ребенком

Принц Гарри уйдет в отпуск по уходу за ребенком Для ухода за новорожденной дочерью британский принц Гарри возьмет отпуск длительностью в пять месяцев.
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9 июня 2021 г. 03:15
Принц Гарри уйдет в отпуск по уходу за ребенком

Для ухода за новорожденной дочерью британский принц Гарри возьмет отпуск длительностью в пять месяцев.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror.

Его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл тоже собирается взять отпуск, чтобы сблизиться с ребенком.

«Решение Гарри — это перемена в традиции, принятой многими членами королевской семьи, включая его брата принца Уильяма, который взял около трех недель отпуска, когда родились принц Джордж и принцесса Шарлотта, и всего два дня для третьего ребенка, принца Луи,» — говорится в статье.

Биограф Меган и Гарри отметил, что своим решением супружеская чета «подает пример».

Отметим, что в Великобритании папы могут взять оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до двух недель. Также можно разделить 37 недель установленного законом декретного отпуска между отцом и матерью.

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