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Принц Гарри и Меган Маркл снимают второй фильм для Netflix

Принц Гарри и Меган Маркл снимают второй фильм для Netflix Принц Гарри и его супруга Меган Маркл создали второй проект для Netflix в рамках собственной компании Archewell Productions.
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15 июля 2021 г. 02:43
Принц Гарри и Меган Маркл снимают второй фильм для Netflix
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл создали второй проект для Netflix в рамках собственной компании Archewell Productions.

Как передает Report, об этом пишет Hollywood Reporter.

Придуманный Маркл "Перл"/"Жемчуг" ("Pearl") - семейный мультсериал, в котором рассказывается о приключениях 12-летней девочки, вдохновленной историей влиятельных женщин. В настоящее время сериал находится в стадии разработки, уточняет издание. Герцогиня немного рассказала о будущей героине сериала - она стремится к самопознанию, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы.

Маркл также будет исполнительным продюсером вместе с супругом Элтона Джона Дэвидом Фернишем ("Рокетмен"), Кэролайн Сопер ("Вольт") и режиссерами, получившими премию "Эмми", Лиз Гарбус ( "Я исчезну во тьме", "Рассказ служанки") и Дэном Коганом ("Икар").

В прошлом году Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с Netflix.

Еще в апреле Netflix анонсировал документальный сериал от Archewell - общественной организации, которую учредили принц Гарри и его супруга. Документальный сериал, получивший название "Сердце непобежденных", посвящен спортивным соревнованиям Invictus Games ("Игры непокоренных").

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