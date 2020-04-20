Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничество с британскими таблоидами

Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса и модель Меган Маркл, объявили о прекращении любого сотрудничества с четырьмя британскими таблоидами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в их заявлении, выдержки из которого распространил телеканал Sky News.

В список газет, с которыми у пары, переехавшей недавно в Калифорнию, будет "нулевое сотрудничество", попали такие издания, как Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Express. На практике это означает, что перечисленные издания перестанут получать новости и фотографии от герцога и герцогини Сассекских и их журналистов не будут приглашать на организуемые четой мероприятия.

Осудив способы подачи новостей указанными изданиями, принц Гарри и его супруга написали, что сами становились свидетелями того, "как жизни знакомых им людей, а также незнакомцев разносились в пух и прах без какой-либо иной причины, кроме как непристойные слухи или доходы от рекламы".

Ранее Меган Маркл подала иск против крупнейшего британского таблоида Mail on Sunday из-за недостоверных заявлений о ней и ее отце Томасе Маркле.