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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Принц Гарри и Меган Маркл отложили свадебное путешествие из-за необходимости участия в первых королевских мероприятиях в качестве супружеской пары, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Молодожены уже совершили в субботу после церемонии венчания 25-минутное путешествие в запряженной четверкой лошадей открытой карете - ландо по улицам городка Виндзор.

Затем состоялись два приема. Первый прошел вслед за церемонией в часовне Святого Георгия, которую королевская семья считает своей домашней церковью. Второй состоялся позднее и был устроен для молодоженов и их ближайших друзей от имени отца Гарри, наследника британского трона принца Чарльза.

22 мая они примут участие в качестве герцога и герцогини Сассекских в первом своем официальном мероприятии на лужайке Букингемского дворца по случаю благотворительной деятельности принца Чарльза в связи с предстоящим 70-летием наследника британского трона, который отмечается 14 ноября.

Ожидается также, что вслед за этим они отправятся в свою первую зарубежную поездку в Ирландию и только затем проведут медовый месяц. Причем место их отдыха держится в строгом секрете.