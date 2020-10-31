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Приближающийся к Земле астероид может сгореть в атмосфере

Приближающийся к Земле астероид может сгореть в атмосфере Потенциально опасный астероид 2018 VP1, который, согласно прогнозу NASA, должен приблизиться к Земле на минимальное расстояние в понедельник, с высокой долей вероятности сгорит в атмосфере.
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31 октября 2020 г. 07:26
Приближающийся к Земле астероид может сгореть в атмосфере

Потенциально опасный астероид 2018 VP1, который, согласно прогнозу NASA, должен приблизиться к Земле на минимальное расстояние в понедельник, с высокой долей вероятности сгорит в атмосфере.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики РАН.

"Размер астероида - всего парам метров. Если это самый распространенный каменный астероид, то он сгорит в атмосфере", - сказал собеседник агентства.

Ученый уточнил, что эти выводы основаны на данных о траектории объекта, имеющихся у астрономов. Для новых расчетов требуется дополнительная информация, которой астрономы пока не располагают.

"Никаких новых данных по нему нет, так что новых расчетов тоже пока нет. Вряд ли что-то появится до его пролета на минимальном расстоянии от Земли", - заключил он.

Отметим, что в августе этого года данное небесное тело привлекло внимание общественности после того, как специалисты NASA уточнили траекторию его полета и пришли к выводу, что в ноябре этого года он подойдет на опасное расстояние от Земли. Согласно прогнозам, в понедельник, 2 ноября, астероид пролетит примерно в 420 тыс. километров от Земли и, возможно, даже столкнется с нашей планетой.

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