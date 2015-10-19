​Президент Замбии призвал молиться Богу после падения валюты на 45% за год

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент Замбии Эдгар Лунгу объявил молитвенный день в стране из-за падения национальной валюты на 45% по отношению к доллару до год.

Как передает Report со ссылкой на France-Presse, годовой спад замбийской квачи является наиболее крупным из 155 отслеживаемых стран.

Падение валюты связано с падением цен на медь, которая является главным предметом экспорта страны.

«Наш Бог слышал наши крики, он простил нам наши грехи. Мы уверены, что он излечит нашу страну после столкновения с серьезными социально-экономическими проблемами», — объявил президент гражданам на центральной площади столичной Лусаки.

Лунгу добавил, что в стране запущено открытое правительство для обладателей «блестящих идей» для помощи национальной экономике.

Критики правительства обвинили президента в неспособности справиться с кризисом, и назвали день молитв попыткой отвлечь внимание от проблемы.

«Библия говорит, что золото и серебро принадлежат Богу. Если мы будем молиться, Бог восстановит нашу экономику», — дал отпор критикам епископ Петр Ндлобву.

18 октября по всей стране были отменены все футбольные состязания, а питейные заведения были закрыты до шести часов вечера.