​Президент Уругвая спас от удушья пассажирку во время полета

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент Уругвая Табаре Васкес, работавший врачом-онкологом, спас от удушья пассажирку во время рейса во Францию.

Как передает Report, об этом в четверг сообщили местные СМИ.

По их данным, девушка начала задыхаться из-за острой аллергической реакции на арахис, который она случайно съела еще до взлета. Васкес вместе со своим личным врачом оказали девушке необходимую помощь.

Благодаря их действиям экстренная посадка не потребовалась.